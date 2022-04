Tartu ja selle külade vahel saab Lexuse marki masinaga kaks nädalat sõita tasuta, selleks on vaja helistada Tartu infotelefonil ja anda nõusolek isesõitva auto katsetusel osaleda. Huvi isesõitvate autode vastu on üpris suur: selleks nädalaks on sõite tellitud juba pea igaks päevaks.