Tarmu Kurm: suur jalutuskäik Tartu moodi

Möödunud laupäeval parkisin auto linna suurima kaubanduskeskuse taha ja otsustasin, koer ustavalt rihma otsas, jalutada kesklinna poole. See jalutuskäik pidi olema muu hulgas pisut ka eksperimendi moodi, et välja selgitada, kui lihtne on jalakäijal Riia ringi ümberehitamise tingimustes sealt südalinna pääseda. Etteruttavalt olgu öeldud, et patseeringu järeldus osutus ilmselgeks: Lõunakeskuse tagumisest parklast on jalakäijal hõlpsam jõuda Tõrvandi keskusse kui Tartu kesklinna.