Max Hristjuk võitis rahvusvahelisel maadlusturniiril esikoha

Tartlasel tuli vastu seista näiteks Rootsi, Norra, Taani ja Rumeenia maadlejatele, kes kõik ka alistatud sai. Pressi sõnul oli tulemus ootuspärane. «Tema tase peakski selline olema,» ütles ta. «Ma loodan lihtsalt, et ta saab viimaste Armeenia ja Rumeenia laagritega veel 15 protsenti otsa, sest tal on maadlustunde vähe ja oleks potentsiaali veel käiku juurde panna,» lisas treener.

Press tõi välja sellegi, et kuna üldjuhul on Tšehhi turniir umbes kaks kuud enne Euroopa meistrivõistlusi, võtavad paljud riigid seda kui kontrollvõistlust. Seetõttu on treeneri sõnul võistluse konkurents nõnda tugev, et kes seal on võidukas, jõuab tavaliselt ka EMil medalimatšidesse.