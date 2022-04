Karatekad tulid tugevas konkurentsis Eesti teiseks

Falcos treeneri ja juhi rolli kandev Lauri Mengel rääkis, et teine koht oli klubile ootuspärane. «Esimene koht on natukene kaugel, seal on üks Tallinna klubi, kus on palju koondislasi ja meie koondise peatreener, ning sinna koonduvad head tegijad,» tõdes ta.