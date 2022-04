Corelli Music jagab ülestõusmispühade kontsertide pileteid tasuta Ukraina sõjapõgenikele

Agentuuri Corelli Music kunstiline juht Mail Sildos tõdes, et kirikuaasta suurimat rõõmupüha ehk ülestõusmispüha varjutavad sel aastal karmid ja kurvad sündmused. «Seepärast pakume muusikat nii kannatusajast kui ka rõõmsamatest aegadest, mis saabuvad loodetavasti varsti,» ütles ta.

«Kuid seoses alanud kohutava sõjaga Ukrainas algavad need kontserdid nüüd ühe kaunima kannatusaja suurteosega «Stabat Mater», mõeldes kõigile kannatavatele emadele nii Eestis kui ka Ukrainas,» rääkis ta. «Eestisse jõudnud Ukraina sõjapõgenikest valdav enamus on ju emad oma lastega, kes kannatama on pidanud.»