PPA väljastab dokumente erandkorras sel nädalal ka õhtuti

Nii oli erandkorras möödunud nädalavahetusel avatud ka politsei- ja piirivalveamet (PPA) Tartu teenindus ja seda nii laupäeval kui ka pühapäeval ajavahemikus kell 9–16. Neil päevil kasutas võimalust oma valminud dokumendile järele tulla üle pooletuhande inimese. Ka selle nädala õhtuti on Tartu teenindus erandkorras lahti tavapärasemast kauem ehk õhtul kella kaheksani. Õhtused ja nädalavahetuse broneerimisajad on mõeldud üksnes valminud dokumendile järele tulemiseks ja selleks soovitab PPA aja broneerida iseteeninduskeskkonnas https://broneering.politsei.ee/.



«Praegu on teenindussaalides dokumentide kätteandmisel ning ka sõjapõgenikele ajutise kaitse pakkumiseks tavapärastele klienditeenindajatele lisaks abis ka reservametnikud, kes on tegelikult meie enda politseinikud, piirivalvurid, uurijad, piirkonnapolitseinikud ja teised, kes kaasmaalaste ja siia saabunud abivajajate kiiremaks abistamiseks oma tavatöö kõrvalt selle aja ja soovi on leidnud,» sõnas PPA Tartu teenindustalituse juhataja Angela Kahar.



Ta lisas, et praegu ootab Tartu teeninduses veel kätte andmist umbes 3500 dokumenti ja kui inimesed kasutavad nüüd agaralt võimalust tulla päevastel ja lisandunud õhtustel aegadel oma valminud dokumendile järele, ei pruugi eesootaval nädalavahetusel olla vajadustki teenindust erakorraliselt avada.



«Samas ootab siin suur hulk valminud dokumente omanikke, mistõttu kutsume kõiki üles kasutama broneeringusüsteemis ootavaid vabu aegu, et tullla oma valminud dokumendile järele,» märkis PPA pressiesindaja Ragne Keisk.



Kui valminud dokument ei ole teenindusest välja võetud kuue kuu jooksul, siis üldjuhul läheb see hävitamisele. «Kuid praegusel kriisidest palistatud ajal ootab meie juures ka näiteks aasta vanu dokumente. Oleme arvestanud, et ehk ei ole olnud kõigil võimalik vahepealsete piirangute vältel teenindussaali külastada,» rääkis Kahar.



Kui dokumend on valminud ning vastavasse teenindussaali saabunud, saadab PPA vastavasisulise teate ka inimese kontaktile, et ta oleks informeeritud. «Nüüd on ainuõige sellise kirja laekudes endale aeg broneerida ja pikalt sabas seismiseta eelbroneeritud ajal dokumendile järele tulla. Vabu aegu on, juba näiteks homme hommikuks,» teatas Kahar.