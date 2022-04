Maamess toimub taas üle mitme aasta

Maamessi projektijuhi Margus Kikkuli sõnul ei oleks 2019. aasta Maamessi lõppedes keegi osanud ette ennustada, et järgmist messi tuleb kolm aastat oodata, kuid COVID pandeemia lõi korraldajate plaanid sassi. Kui muidu oleks tänavu Maamessi ajaloos kätte jõudnud oluline verstapost ehk 30. toimumiskord, peab seda projektijuhi sõnutsi veel kaks aastat ootama.



«Juubelimessi tähistame 2024. aastal, kui Tartu koos Lõuna-Eestiga kuulutatakse Euroopa kultuuripealinnaks. Kindlasti planeerime siis messiprogrammi juubeliväärilisi tegevusi, mis haakuvad ka kultuuripealinna eesmärkidega ning oleme valmis võõrustama varasemast rohkem rahvusvahelisi külalisi,» märkis ta.



Nii kohalike kui välismaiste ettevõtete huvi Maamessi vastu vahepealsed koroona-aastad vähendanud pole, vaid mess toimub korraldajate sõnutsi sarnaselt varasemale, laiudes nii sisepaviljonides kui seitsme hektari suurusel näituseväljakul. «Hea meel on näha nii aktiivset osavõttu, mis tõestab messi kui olulise turunduskanali tähtsust. Vahepealsed aastad on oluliselt kärpinud võimalusi olla laiema publiku ees, mistõttu saavad väljapanekud olema sisukad ning toimub hulgaliselt esmaesitlusi,» kirjeldas Kikkul ning lisas, et klientide võõrustamiseks ehitatakse üles kõrgel tasemel stendid.



Kikkuli sõnul on tänavune telklinnak üks aegade suurimaid, sest lisaks messikeskuse paviljonidele püstitatakse üle 3000 ruutmeetri jagu katusealust pinda. Kümnendik messil osalevatest ettevõtetest on piiritagant, tänavu on tulijaid Soomest, Rootsist, Lätist, Leedust, Saksamaalt, Austriast ja Kanadast. Ühiskülastuse Maamessile teevad Eesti maaeluminister Urmas Kruuse kutsel Baltikumi põllumajandusministrid, kes osalevad ka Maamessi avatseremoonial.



«Kuigi messini on jäänud pisut rohkem kui nädal, ei ole täna veel võimalik lõplikku eksponentide arvu kinnitada, sest pärast piirangute lõppu on kirjakastid täitunud päringutega eeskätt väike-ettevõtjatelt, kes soovisid osalemisotsuse langetada pärast valitsuse lõplikke otsuseid piirangute leevendamise osas,» täpsustas Kikkul ning lisas, et eksponente saab messil olema ligikaudu 430.



Kuigi Maamess on suunatud eelkõige erialainimestele, leiab Kikkuli sõnul igal aastal tee messile ka maa- ja linnarahvas, kel on huvi uudistada rasketehnikat ning kaasa osta kvaliteetset kodumaist toitu. Taastunud on ka väliskülaliste huvi. Enim gruppe on registreeritud Soomest, keda on tänavu messil eksponendina tervitamas ka Soome Suursaatkond.



Maamessi korraldava ASi Tartu Näitused juhataja Alo Pettai sõnul seisame koroonapandeemia kõrval silmitsi keeruliste aegade maailmamajanduses, mille on põhjustanud Venemaa kallaletung Ukrainale ning sellega seoses raskelt häiritud Ukraina majandus ja Venemaale kehtestatud ulatuslikud sanktsioonid. Ka Maamessi korraldajaid on see mõjutanud, sest otseselt või kaudselt sõjast mõjutatud ettevõtteid jääb messist sel korral eemale kümmekond. Pettai lisas, et koroonapandeemiast tingitud tarneraskuste tõttu on loobumisest teada andnud paarkümmend ettevõtet.



Majanduselu turgutamises näeb Pettai Maamessil ja teistel Eestis toimuvatel messidel suurt panust. «Messide eesmärk on pakkuda ettevõtetele turundus- ja müügituge ning stimuleerida ettevõtluse arengut nii messi enda valdkonnas kui sidusvaldkondade seas laiemalt,» kirjeldas ta. Sidusvaldkondade all peab Pettai silmas messe teenindavaid ettevõtteid nagu stendiehitus-, turundus-, reklaami-, majutus-, toitlustus- ja transpordiettevõtteid.



Ka Tartu ja Helsingi vahel taastatud lennuühendust peab Pettai oluliseks majandusmootoriks, millest lõikab kasu terve piirkond, kaasa arvatud Tartu Näituste messid. Kuigi kuuldatavasti saabutakse tänavu messile eeskätt Tallinna lennujaama kaudu, on pikas perspektiivis Pettai hinnangul sellest kasu. Teavitustööd eksponentide seas lubavad korraldajad ka ise teha.



2019. aastal külastas Maamessi kolme päeva jooksul 45 215 inimest. Tänavuseks aastaks on korraldajate sõnul prognoose teha keeruline, sest Maamessi näol on tegemist esimese tõsiselt suure messiga üle mitme aasta. Korraldajad on valmis külalisi vastu võtma, kuid panevad inimestele südamele, et haigustunnustega peab jääma koju.



Maamess on külastajatele avatud neljapäevast, 21. aprillist kella 10.00 kuni laupäevani, 23. aprillini kella 16.00.



Maamess on Eesti suurim mess ning suurim Baltikumis omataoliste seas. Maamess kuulub Euroopa suuremate põllumajandusnäituste korraldajate liitu EURASCO.