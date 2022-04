Õpilaste teadusfestival ootab huvilisi ERMis, riikliku konkursi parimad selguvad 13. aprillil kell 13

Festivalil räägivad oma teadustöödest 83 uurimuse autorid vanuses 14 kuni 19 aastat. Teemad on pärit nii reaal- kui ka humanitaaraladelt ehk matemaatikast, füüsikast ja arvutiteadusest kuni kirjanduse ja kunstiajalooni välja. Valik on olnud vaba.

Tartumaa ja Jõgevamaa noori on autorite hulgas ligi paarkümmend.

Miina Härma gümnaasiumi 12. klassi õpilane Liisi Haljasorg on uurinud näiteks lastekaitse ennestustööd Tartu linnas. Töö eesmärk oli analüüsida Tartu üldhariduskoolides õppivate noorukite abivalmidust situatsioonis, kus nad arvavad või on teadlikud abivajavast või hädaohus olevast lapsest.

Õpilased on uurinud ka eestlaste elulaadi, Eesti maakana ajalugu, mesilaemade arengut, pöörlemistelge, klassikalist muusikat, prügisukeldumise teel hangitud toidu ohutust, õpilaste liikumisaktiivsust ja palju muud.

ERMis on kahe päeva jooksul noortel võimalus osaleda veel töötubades, näha teadusetendusi ja kuulata ettekandeid. Töötubadesse on vaja registreerida kodulehel: miks.ee/tootuba . Töötube viivad läbi Tartu ülikooli observatoorium, tervisemuuseum, Tallinna tehnikaülikool ja töötukassa.

Eesti teadusagentuuri juhatuse esimees Anu Noorma rõõmustas, et üle kahe aasta toimub festival taas piiranguteta. «Lastes ja noorte uudishimu tuleb igati toetada, et meile jaguks ka tulevikus särasilmseid teadlasi ja insenere,» sõnas ta. «Teaduspõhise ühiskonna arendamiseks peab teadus jõudma iga nooreni ning talle sobivas vormis.»

Festivalil osalemine on tasuta, suurematel gruppidel tuleb külastus registreerida. Programm on suunatud eelkõige 7.–12. klasside õpilastele, ent oodatud on teisedki huvilised.