Silla nimekonkursil edestavad teisi pikalt Võidu ja Rahu

«Ajendina silla praegusest nimest, sest võidul on väärtus siis, kui see toob rahu,» kõlab üks põhjendus Rahu silla toetuseks. «Sobib praeguse olukorraga maailmas ning ühildub ka Tartu rahuga. Samas ka hea lühike ja meeldejääv,» täiendab teine. «Kui ühed otsivad sõjas võitu, siis enamik otsib rahu,» lisab kolmas. Seejuures on viiteid Tartu rahule ja ka käimasolevale Ukraina sõjale.