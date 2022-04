Omicumi aatriumis ripuvad sõbakirjalised tekid

Mitte kunagi varem ei ole Omicumi aatriumi seinad näinud vaipu. Ikka on seal maalid või fotod, aga vaipki on pilt. Omicumis on praegu TÜ Viljandi kultuuriakadeemia tudengite telgedel kootud sõbakirjalised tekid, juhendanud on üliõpilasi rahvusliku tekstiili eriala lektor Christi Kütt. Tekkide mustrid ja värvid on pärit eestlaste esivanemate vaipadelt, neilt, mis hoolsasti hoiul Eesti muuseumides.