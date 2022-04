Maamessile saabuv rasketehnika võib aprilli lõpul Tähtveres ummikuid põhjustada

Tartu Näitused annab teada, et seoses maamessiga on lähinädalatel eeskätt Tähtvere linnaosas, kuid ka teistes linnajagudes ja ümbritsevatel maanteedel oodata suurenenud liiklusvoogusid ja võib tekkida ummikuid. Liiklejatel palutakse säilitada rahulikku meelt ning olla tähelepanelik, sest suur osa veostest on suuregabariidilised.