Peipsi gümnaasium liitus Ettevõtliku Kooli programmiga

Seejuures lisas Kivimurd-Tarelkina, et rolli mängis ka linna kahe kooli taseme ühtlustamine ning soov koolid ühendada. «Haridusreformi käigus on plaanis Mustvee kooli ja Peipsi gümnaasiumi liitumine üheks kooliks ja seega pean oluliseks, et mõlemad koolid oleksid ühel tasemel,» rääkis ta.

Liitumisotsuse tegi direktori sõnul lihtsaks ka see, et Mustvee kooli õpetajatelt, õpilastelt ning lapsevanematelt on haridusprogrammile tagasiside väga hea. Näiteks on leitud, et koolis toimub palju ettevõtlikke tegevusi, osaletakse õppereisidel ja koolitustel.

Samuti nähakse Mustvee koolis kasutegurina TULEMi kasutamist, mis annab õpetajatele võimaluse oma tegevusi hinnata ja taset ühtlustada. TULEM on õpetajale mõeldud tööriistaga, mis aitab n-ö rajal püsida ja hoida fookuses ettevõtliku hoiaku kujundamist.

Veel leidis direktor, et programmiga ühinemine võiks Peipsi gümnaasiumile anda uusi tutvusi ning ideid. «Võrgustiku suur lisaväärtus on koolitused ja igasugused vahvad koostegemised ja ideed, mis annavad palju inspiratsiooni.»

Ettevõtliku Kooli programmijuht Piret Torm-Mirontšik sõnas, et on hea meel kuulda liitumise põhjustena seda, et nähakse kasu võrgustikku kuulumises ja et õppeasutused jälgivad üksteise tegemisi.