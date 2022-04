Happy Big Band Weekendil astub ERMis kahe orkestri ette Leedu dirigent

Kaunaslaste ja pühapäeval ka tartlaste dirigent on Jievaras Jasinskis, kes on ühtlasi helilooja. «Ta ei piirdu ainult džässiga,» lisas Toomas Peterson. «Tema muusikat on Eestis esitatud Eesti Muusikapäevadel ja ta on esindanud Leedut Eurovisooni lauluvõistlusel Oslos ansambli In Culto koosseisus.»