Möödunud aastal pöördus Tartu ülikooli kliinikumi ligi 750 000 patsienti

Tartu ülikooli kliinikumi juhatuse esimees Priit Perens sõnas, et möödunud aasta oli kliinikumile väljakutseterohke, sest lisaks pandeemialainetele tuli pingutada plaanilise ravitöö taastamise nimel. «Kliinikum täitis ravi rahastamise lepingu nii hästi kui see antud olukorras võimalik oli – ambulatoorse ravi osas ületasime planeeritu, ent tähelepanuta ei saa jätta ka haigusjuhte, mis pandeemia tõttu plaanilises statsionaarses ravi täitmata jäid,» selgitas ta.

Kliinikumi õenduse ja patsiendikogemuse juht Ilona Pastarus kinnitas, et nii suure hulga patsientidega toimetulek oli võimalik ainult tänu heale koostööle. «See tähendab paljude arstide, õdede, hooldajate ja ka üliõpilaste vastutulelikkust ja valmisolekut asuda tööle COVID-19 patsientidega tegelevatesse osakondadesse. Oma panuse andsid kõik töötajad, ka need, kes ei olnud COVID-19 osakonnaga otseselt seotud,» rõhutas Pastarus.

«Kliinikumi arstid vastasid üle-eestiliselt 13 515 e-konsultatsiooni saatekirjale, pakkudes e-konsultatsioone koguni 28 erialal. Pandeemia olukorras on e-konsultatsioon olnud parim viis perearstide ja eriarstide vaheliseks koostööks ja mul on hea meel, et koguni 24 protsenti kõikidest Eesti e-konsultatsioonidest viisid läbi just kliinikumi eriarstid,» ütles ravijuht dr Andres Kotsar.