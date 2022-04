Tarmu Kurm: elektrist kõneledes on arvud sõnadest kõnekamad

Paljudest ülimalt lihtsustatud ja üldistatud võimalustest inimesi kaheks jagada on üks tavalisemaid teha seda nii, et ühed on sõnade usku ja teised peavad lugu arvudest. Esimestele meeldib koolis rohkem keel ja kirjandus ning teistele matemaatikatund. Mina kuulun sellise meelevaldse kaksikjaotuse puhul kindlasti esimesesse rühma.