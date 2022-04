Stepan Karja: kuulsus kohustab meid suurelt mõtlema

Ei olnud Malle Pärn (TPM, 22.3) esimene ega jää ilmselt viimaseks, kelle – tõenäoliselt oma partei suunistest lähtudes – liigsärtsakad mõtteavaldused jooksevad puntrasse. Gümnaasiumiõpetaja ja endine riigikogu liige Toomas Jürgenstein on juba osutanud (TPM, 30.3) näitlejanna mõnedele segastele ja argumenteerimata väidetele, kuid mõned sõnad ja lauseosad ei anna ju mitutpidi mõista. Näiteks, et «...Tartu on maailma mõistes väikelinn».

Tõesti, kui pindala ja rahvaarvu järgi vaadata. Malle Pärn: «See on tema väärtus ja omapära, mida tuleks hoida.» Oh, kimpus olengi! Kas pean järeldama, et vana ülikoolilinn oma elanikkonnaga, kõrgkoolide, instituutide, muuseumide ja teiste uurimisasutuste, haiglate, gümnaasiumide ja kutsekoolidega ei peagi püüdlema vaimult suureks saama – nagu omal ajal on Jakob Hurt üles kutsunud?