Teadlased võtsid ahvena luubi alla

Metsajärvedest on ahvenat püüdnud ka kalamees Vladislav Koržets, kelle sõnul pole maitses suurt vahet, kas püütud ahven on elanud heledamas või tumedamas vees. «Ahven on väga hea söögikala, keda on lihtne püüda,» ütles Koržets. Ta lisas, et see kala on äärmiselt elujõuline ja hea kohaneja.