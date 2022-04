Toiduabi saajate arv kasvab, abi paluvad ka sõjast pagenud

Ukrainast Eestisse sõjavarju jõudnute hulgas on Natalja koos vendade Denissi ja Valentiniga, kes on koos oma naise Julia ja üheksakuuse lapse Leanaga. Keegi neist ei ela enam hotellis. Natalja ütleb, et tal on Eestis veel kaks õde ja ühega neist elab ta kahetoalises korteris, kus peab maksma ainult kommunaalteenuste eest. Tööd on nad leidnud hotellikoristajatena. Toidupanka tulid esimest korda.

200 kotitäit päevas

Teisel pool toidupanga ust käib kibekiire töö. Vabatahtlikud, punased põlled ees, komplekteerivad kilekottidesse toidukraami alates kuivainetest, purgisuppidest, konservidest, liha-, kala- ja piimatoodetest kuni leiva ja saiani ning värskete puu- ja aedviljadeni välja. Vahel on kotis ka maiustusi ja kondiitritooteid, just seda, millise saagi toidukauba kogumisringid suurtest kauplustest neile on toonud.

Vähemalt 200 kotti peab valmis pandud olema enne uste avamist, sest umbes nii palju inimesi toidupanga sabas ka seisab. Sõjapõgenikest ukrainlasi on olnud neist viimastel kordadel 50–60.

Esimesed ukrainlased saabusid toidupanga sappa märtsis, kokku oli märtsis neid 365. Aprilli esimestel päevadel on sõjapõgenikke olnud juba 325.

Inimesed on leidlikud, kui sõnadest puudu jääb. Näiteks imiteeris üks ukrainlane näpuga suu ees hammaste pesemist, küsides sel viisil hambapastat.

Tartu toidupanga koordinaator Eve Leppik ütles, et elektrihinna ja üleüldise hinnatõusu tõttu on märgata ka kohalike elanike abivajaduse suurenemist.

Ukrainlastele on Eestis kõik uus. Neile tuleb selgitada, mida tähendab kõlblik enne ja parim enne. Et kõik, mida toidupank jagab, on veterinaar- ja toiduamet tunnistanud söögikõlblikuks. Keelega saadakse hakkama. Igaks juhuks on abiks piltkujutised. Ja inimesed ise on leidlikud. Näiteks imiteeris üks ukrainlane näpuga suu ees hammaste pesemist, küsides sel viisil hambapastat.

Väsida ei tohi

8. ja 9. aprillil on suurtes kauplustes taas toidukogumispäevad ning igaüks võiks siis poodi minnes mõelda annetamisele. Toidupanga punastes põlledes vabatahtlikud annavad nõu ning kassade läheduses on kärud, kuhu ostetud kaup panna. Annetada tasub kaua säilivaid toiduaineid. Aga praegust olukorda arvestades on teretulnud ka näiteks naiste hügieenisidemed, mida arglikult küsitakse.

Tartu toidupanga koordinaatorile Eve Leppikule ta töö sobib, ta on varem pidanud kauplusejuhataja ametit. Foto: Kristjan Teedema

Eve Leppik on tänulik paljudele eraalgatuslikele gruppidele, kes Ukraina sõjapõgenikele mõeldes toitu koguvad. Seda on teinud Ugala korporatsioon, lisandunud on Tartu Jaani kirik ja Nõo kirik. Iga uue idee korral tasub toidupangaga ühendust võtta.

Tartu toidupank kuulub MTÜ Iseseisev Elu alla. Selle juhataja Maire Koppel sõnas, et tähtis on, et inimesed aitamast ei tüdiks. Pole kahtlust, toiduabi vajajate hulk suureneb. «Meie ei tohi ära väsida. Hoiame oma energiat, suur abivajadus võib kesta kaua,» ütles ta.