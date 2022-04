Kodutud kassid asendusid rebastega

Põhjuseid, miks reinuvaderid järjest rohkem linnaelu armastavad, on mitu. Üks põhjusi on ripakile jäetud toit, aga ka jäätmed. «Sarnaselt närilistega on rebastele prügi väga kiire kõhutäis ja see soosib kindlasti rebaste linnastumist,» selgitas Eesti metsloomaühingu piirkonnajuht Virge Võsujalg.