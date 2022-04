Toomas Kiho: lodja päästmine Riia alt

Oma artiklis «Nimedega ei mängita» (TPM, 21.3) on Enriko Talvistu meenutanud 1990. aastate alguses Tartus tegutsenud nimekomisjoni tänuväärset tööd meie linna ajalooliste kohanimede taastamisel. Nüüd, kui Tartu on saamas Euroopa kultuuripealinnaks, tuleks nimekomisjonil oma toona, kiirete muutuste ajal pooleli jäänud tööd jätkata. Ikka selleks, et tuua Tartu sügava ajalooga kultuuriloolised nimed ajalootolmu alt välja ja seada nad nendele kuuluvale kohale linnaruumis. Aeg on kultuurilugu taas kindlatele jalgadele seada. Miks peaksime seda häbenema – ilma toeka ajaloopõhjata oleme kui võõrad omaenda linnas.