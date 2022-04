Tartu korvpallimeeskond alustab uue liiga finaalturniiril Poolas medaliheitlust

Meeskonna mänedžer Robert Peterson rääkis, et enamik mehi on rivis ning reisiväsimust justkui olla ei tohiks. Nimelt sõideti esmaspäeval bussiga küll Riiga, kuid teisipäeval said nad teekonda jätkata lennukiga.

Kuigi enamik meeskonnast on rivis, segavad mõnda mängijat kas väiksemad või suuremad vigastused. Poola ei sõitnud seejuures kaasa Märt Rosenthal, kes peale Riia VEFI mängu jalale viga tegi ning see nädal kindlasti meeskonda aidata ei saa.

Täna mängib Tartu finaalturniiri võõrustava Anwil Wloclawekiga, kes põhiturniiri kaotusteta läbis, tublid esitused on nad teinud ka kodumaal.

Peterson rääkis, et kuigi neid on keeruline alistada, pole see aga võimatu. «Eks täna meil on päris kõva vastane, nad on Poolas ka tublisti mänginud, aga eks ikka läheme igat mängu võitma nagu VEFi vastu, kes tabeliider oli. See oli hea näide, et esimene mäng läks küll täitsa aia taha, aga teises mängus suutsime mängida küll,» rääkis ta.

Tartu ridadesse kuuluv Hendrik Eelmäe sõnas, et juba eile sai meeskond trenni teha ning vastase taktikaga tutvuda. Ta lisas, et nad on mänguks valmis ning eesmärk on oma mäng ilusti käima saada ning korvpalli nautida. «Anname endast maksimumi ja eks homme õhtuks ole näha, kui kaugele jõuame,» ütles ta.

Kui täna ka finaali edeneda ei õnnestu, on soov võita pronksmedal, milleks tuleb üle olla kas Basket Brno vs Šiauliai-7betist. Ka nende kahe meeskonna omavaheline mäng toimub täna.

«Lõetada turniir võiduga on alati tore ja kuna see liiga on esimest korda käimas, siis oleks tore olla ajaloolise kolme hulgas, kes neljandat ikka mäletab,» sõnas mänedžer.