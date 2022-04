Ettevõte tutvustas Tamme gümnaasiumis uut küberõppe plaani

CTF Tech on huvitatud koostööst õppeasutustega, sest asus hiljuti looma mängulist digiõppeplatvormi, mille abil saab lastele ja noortele jagada teadmisi, kuidas ennast ja oma kodu kaitsta järjest kasvavate küberohtude eest. Kolmapäevases mängus murti pead lihtsamat sorti mõistatustega, mis on sarnased nendega, mida hakatakse tulevikus läbi mängima loodavas e-õppe keskkonnas.

CTF Tech teatas pressiteate vahendusel, et tegi hiljuti uuringu, millest selgus, et 88 protsenti õpilastest ja õpetajatest hindavad praegu koolides pakutavat küberõpet ebapiisavaks. Koguni 97 protsenti vastanutest arvas, et õpe võiks olla mängulisem ja praktilisem selleks, et igapäevaelus hõlpsamini küberohtusid ära tunda ning nendega toime tulla.