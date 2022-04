Sõda Ukrainas takistab lasteaia ja jalgpalliväljaku ehitust

Jarno Laur sõns, et Ukrainas möllava sõja kaudseks ohvriks tuleb ilmselt lugeda ka Tabivere lasteaed. «Kaua oodatud rekonstrueerimistööd lükkuvad edasi, sest ebamäärane olukord majanduses ja katkenud tarneahelad on muutnud ehitamise nii kalliks, et mõistlik on töödega oodata,» selgitas Laur valla Facebooki lehe vahendusel.