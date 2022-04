Linnavalitsus kavandab bussi- ja rattaringluspiletite hinnatõusu

Tartu abilinnapea Raimond Tamm selgitas, et ühissõidukipiletite hinnatõus on vajalik eelkõige gaasihinna, keskmise töötasu ja tarbijahinnaindeksi kasvu tõttu, sest nende näitajate alusel korrigeeritakse igas kvartalis vedajale makstavat liinikilomeetri hinda. «Meie kulu bussitranspordile on sel aastal vähemalt kolm miljonit eurot suurem kui eelmisel aastal,» selgitas Tamm.