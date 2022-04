Maadlejad kogunesid üle pika aja taas Luunjas

Kui matšides oli vahe, elasid võistlejad ekraani ees kaasa Euroopa meistrivõistlustele.

Oodatud turniir

Tartu Kalev-Englase spordiklubi treener Kristjan Press ütles, et see turniir on eriline ja toob kokku lausa mitmed maadlusperekonnad.

«Käib võistlus, kellele on aastate jooksul enim medaleid tulnud,» muigas ta. Samuti on Luunjas toimuv mõõduvõtt kadettide vanuseastmes üks seeriavõistlus. Kokku peetakse kuus võistlust, arvesse läheb viis tulemust ning kümme parimat võidavad auhinnaraha.

Üks asi on õppida tehnikat ja maadelda peaga nagu males, teine võimalus saada nii palju koslepit, et lõpuks enam maha ei kuku, muigas treener Kristjan Press.

«Jäime meeskonna arvestuses teiseks, sest kuus medalipoissi oli puudu. Saime 13 medalit, võib rahule jääda,» lausus Press. Üllatas teda aga see, et üks neli aastat tagasi Kambjas nullist alustanud maadleja võitis laupäeval turniiri. «Tal tuli tühja koha pealt alustada, sest kedagi tugevat polnud ju ees. Tema arengut näha on suur rõõm,» sõnas ta.

Maadlus on treeneri sõnul ala, mida saab võita kahel viisil: jõu või mõistusega. «Üks asi on õppida tehnikat ja maadelda peaga nagu males, teine võimalus saada nii palju koslepit, et lõpuks enam maha ei kuku,» muigas Press. Tema on valinud sellise lähenemise, et seletab sportlastele ka iga liigutuse taga oleva mõtte ära.

Tihe hooaeg

Turniiri üks korraldajaid Liina Aavik ütles, et pikalt polnud teada, kas turniiri saab kavandada või mitte. «Seega ei osanud oodatagi, kui palju maadlejaid võistlema tuleb. Tuli ligi 120,» lisas ta.

Üks vahva vaatepilt oli turniiril siis, kui matšide vahel oli paus ning maadlejad istusid koos matil ja jälgisid ekraanilt Euroopa meistrivõistlusi Budapestis. «Nad plaksutasid ja elasid täiel rinnal kaasa. Nagu laulupidu,» sõnas Aavik.