Kõige meeldivam on see, et on palju tarku ja häid kolleege. Eesti raamatukoguhoidjate ühingu viimatisel aastapreemiate jagamisel me saime neist lausa kolm ja raamatukoguhoidjate mälumängu võitsime ka eelmisel korral taas meie. Iga päev tulen rõõmuga tööle ja tunnen, et toetavad on nii kolleegid kui ka linnaametnikud, kellega pean suhtlema.