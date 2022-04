Kalev Kallemets: Eesti energiasõltumatuks väikereaktoriga

Euroopa, eriti Saksamaa sõltuvus Venemaa tarnitavast energiast oli Ukraina vastu vallandatud Putini sõja peamine rahastaja ja toetav asjaolu. Nähes, kuidas Saksamaa juhid kaitsesid järjepidevalt Nord Stream 2 projekti hoolimata Krimmi ja Donbassi okupeerimisest oli Vladimir Putin põhjendusega veendunud, et ka seekordse rünnaku puhul tunneb Euroopa vaid sügavat muret ning lepib sündiva vägivallaga odava energia nimel.

Nord Stream 2 rahastajad on olnud Saksa, Austria, Hollandi ja Prantsuse ettevõtted, keda ahvatles võimalus saada odavamat Vene gaasi. Sõbratehinguid on Putin teinud ka Ungari peaministri Viktor Orbániga ja teistega, kes oleksid valmis õõnestama Euroopa Liidu ühtsust, rääkima «Venemaaga dialoogi vajalikkusest» ning kes on süvendanud sõltuvust Vene energiakandjatest.