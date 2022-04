Jüri Laurson: lumikelluke õitseb – aeg seemnete külviks

Venemaa koletu sõja tõttu Ukrainas on kehtestatud sanktsioonid Venemaa ja Valgevene kaupadele. Paljude kaupade sisseveo keelu tõttu on Eestis nappus mineraalväetistest, ehitusmaterjalidest ja teraviljast, hinnad tõusevad. Rahustatakse küll, et põllumajandussaadustest Eestis puudu ei tule. Aga see valitsuse nägemus ei näita, kas iga tarbija rahakott võimaldab kallist kaupa osta.