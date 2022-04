Majapidamisgaasi hind tegi märgatava hüppe

ASi Alexela juhatuse liige Tarmo Kärsna selgitas, et seni on propaani ehk vedelgaasi peamist osa Eestisse toodud enamasti Venemaa tehastest, mida on toetanud olemasolev infrastruktuur vagunite vastuvõtuks ning transpordi odavam hind võrreldes meretranspordiga. Alexela on nüüd tegelenud teiste tarnevõimaluste leidmisega ning praegu müüdav balloonigaas on pärit Euroopa tehastest.