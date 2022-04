Õlletehas laseb logistikakeskust laiendada

Nii kraadi kui ka kraadita jooke valmistava A. Le Coqi tegevjuht Tarmo Noop selgitas, et lao laiendus on olnud plaanis mitu aastat. «Selle laiendusega ehitame täis kogu territooriumi,» sõnas Noop. Praegune ladu on 20 000 ruutmeetri suurune. Juurde laseb õlletehas ehitada veel 4000 ruutmeetrit laopinda.