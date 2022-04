Sõjapõgenike majutamiseks on riik valmis konteinermajad tellima

Venemaa sõjategevus Ukrainas on sundinud paljud pered kodumaalt lahkuma, kümned tuhanded ukrainlased on jõudnud ka Eestisse. Siin ootavad neid ajutised varjupaigad, kus on võimalik ööbida, saada kehakinnitust ja ajada korda vajalikud dokumendid, mida on vaja töö- ja lasteaiakoha, aga ka toetuste taotlemiseks.