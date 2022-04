Ihaste põigus kasvab Linnupargi arendus jõudsalt, veel edukamalt läheb aga sealsete korterite müük: need on krõbedast hinnast hoolimata müüdud veel enne, kui maja valmib.

Tartus Annelinna servas Linnupargi uusarenduse müügiga tegeleva Domus Kinnisvara kutseline maakler Oljana Kallson sõlmis eile notari juures kahe korteri müügilepingud. Sel nädalal on tal ostuhuvilistega veel neli-viis kohtumist kavas. See on rahulik nädal, kiirematel aegadel tuleb Kallsonil notarisse jõuda kordades rohkem.