Et looma aidata, tegid maaülikooli veterinaarid talle anesteesia ja leevendasid tema vaevusi. «Kuna sellise looma anesteesia on väga keeruline ja nõuab kogemust ning ka sõrgade värkimine on keeruline, pöördus loomaaed meie poole,» selgitas maaülikooli loomakliiniku ülemarst Aleksandr Semjonov. Tema juhendas anesteesia osa ning loomaarstid Alar Onoper ja Kristi Männamets koos tudengitega tegelesid peaprobleemiga.