Mart Hiob: Süku muinsuskaitse vaatevinklist

Tartu muinaslinna kujunemise kohta on mitmeid hüpoteese. Kaur Alttoa on kirjeldanud neid viimati raamatus «Eesti linnaehituse ajalugu» (koostaja Lilian Hansar, 2019). Kesksel kohal Tartu sünniloos on Emajõe veetee ja põhja-lõunasuunalise maismaa tee ristumiskoht, kergesti kaitstava kõrgendiku olemasolu Toomemäe neemel ning sobiva turuplatsi paiknemine nende vahel.