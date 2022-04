Põdra surm peatas sobimatute naljadega püstijalakomöödia

Põtradena on publiku ees Ingrid Isotamm (vasakult), Renate Keerd ja Ekke Hekles.

Erinevate inimrühmade konfliktid on pidevalt päevakorras ja toovad endaga kaasa kõiksuguseid jubedusi. Üks viis nendega toime tulla on olukorra üle nalja heita, kuid alati pole see paslik. Uue Teatri lavastuses «Siili poomine» käsitletakse selliseid teemasid ning üritatakse keelatu ja lubatu piire kombata loomade abiga.