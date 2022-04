GALERII ⟩ Noored ekspressionistid soovivad, et inimesed ei kardaks oma emotsioone

Kunstnikud iseloomustavad end kui enesevaatlejaid – katsetajad ja eksperimenteerijad, kelle eesmärk on jõuda iseenese varju sümboolse tähenduse konstruktsioonini. Teosed küpsevad kuskil teadvuse laval kogemuse, sisekaemuse ja õppetundide kaudu, et siis mängulise protsessi käigus tee lõuendile leida. Oluline on juhuse ja teadlikkuse ebakindel balanss – üksnes selle kaudu saavad teosed peegeldada psüühika sisu.



Kuigi pealtnäha sarnased, on kahe kunstniku maalid oma olemuselt siiski üsna erinevad. «Kui Ingmar on inimesena zen-tüüpi, siis mina olen pigem tõsine ja vastik küünik, aga teoste sisult on jällegi Ingmar tõsisem, kuid mina teen iseenda ja maailma üle nalja,» kirjeldas Oll.



«Selles mõttes oleme jällegi sarnased, et pigem paneme oma mõtted ja alateadliku hulluse lõuendile, mitte ei lähe välja mässu tekitama. Oleme leidnud eluterve viisi, kuidas väljendada neid mõtteid, mida tihtipeale üldsus ei pruugi aktsepteerida,» sõnas Ingmar Roomets.



Ta lisas, et kunst on justkui teraapia, mis lubab inimesel ennast väljendada ja välja elada, tegemata kellelegi sellega haiget. «Julgege rohkem tunda kõiki tundeid, sest tegelikult ei ole miski hea ega halb. Kuskilt on tulnud arusaam, et näiteks viha ei tohi tunda ja surutakse see alla, aga tegelikult peaks selle tervel viisil läbi elama ja leidma meetodi, kuidas mitte teha endale ja teistele liiga,» innustas Roomets.



Näitus on avatud 2. aprillist kuni 1. maini, misjärel on kunstnikel plaan teisigi ühisnäitusi korraldada. Järgmine neist peaks leidma aset oktoobris pealinnas Põhjala tehases. «Aga kuraatorid võib-olla veel ei tea seda,» naeris Oll. Ta märkis, et Tallinnas läheb taoline hullus ja ekspressiivsus inimestele paremini peale, ent Tartus kammitseb kunstnikke Pallase esteetiline pagas. Sellegipoolest on tuleval aastal Pallases suur ekspressionistide näitus, kus osalevad ka Oll ja Roomets.



Eva Elise Oll (sünd. 1988) on õppinud Tartu kõrgemas kunstikoolis maali ja Tartu Ülikoolis kunstiajalugu. Praeguseks on tal olnud kümme isikunäitust ning see väljapanek on teine Tartu kunstimajas.