Napp viiendik põgenikuna Eestisse saabunud Ukraina lastest õpib vene keeles

Tartu haridusasutused on praeguseks vastu võtnud rohkem kui 200 Ukrainast tulnud sõjapõgenikust last ja noort, paljud neist ongi koha leidnud keelekümblusrühmades.

«Kui märtsi alguses nägime, et lausa pooled Eestisse saabunud õpilastest olid registreeritud venekeelsetesse koolidesse ja lasteaedadesse, siis tänaseks on trend muutunud. Vaid 18 protsenti meie haridussüsteemi registreeritud lastest ja noortest õpib vene keeles. Ka keelekümblus on tõhus meetod, et aidata Ukraina lastel ja noortel võimalikult kiiresti eestikeelse keskkonnaga kohaneda.»