Turuhoones avati Ukraina toitudega kohvik, kust borš kadus vähem kui tunniga

Idee turuhoonesse Ukraina kohvik luua tekkis turu juhatajal Rene Kiisal, sest äsja vabanes hoones vaba ala. Nii käiski ta idee välja Grill Baar juhatuse liige Aivo Hobolainenile. «Meil on ukrainlased tööl juba eelmise aasta suvest, kui avasime Grill baari ja et Estist me kokkasid ei leidnud, tõimegi sealt. Siis turg pakkus välja, et meil on üks vaba koht turu nurga pealt, et äkki mõtete midagi välja,» selgitas Hobolainen.