Relvast tulistanud purjus mees vahistati kahtlustatavana tapmiskatses

Lisaks kahtlustatakse meest omavolilises eluruumi sissetungimise katses, ähvardamises ja tulirelva ebaseaduslikus käitlemises. «Ka varem on mees olnud agressiivne ning teda on kriminaalkorras karistatud, mistõttu on prokuratuur seisukohal, et avalikkuses ei suuda ta teiste turvalisust austada ega õiguskuulekalt käituda,» lisas Koitmäe.