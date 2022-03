Süku annab Toomemäele uue sära

Selgus aga, et nüüd on Tartu linnavalitsuse algatatud ideekorjel leitud lahendus, mis võimaldab säästa nii pargipuid kui ka ehituskulusid.

Tagasi juurte juurde

Nimelt saab südalinna kultuurikeskuse rajada toomkiriku varemetesse, mille ühes osas on juba tsaariajal tegutsenud ülikooli raamatukogu ja praegu on seal ülikooli muuseum. Niisiis oleks tegu pöördumisega juurte juurde, seda enam, et Toomemägi oli ka keskaegse Tartu kese, vahendab usaldusväärsetele allikatele viidates portaal Uued Uudised. Vähe sellest, Toomemäe õhustik soosib ka vaimset tööd, nagu näitasid juba Tartu ülikooli teadlaste 19. sajandi teadussaavutused.

Kuna keskaegsed tellismüürid on säilinud ja kasutatavad, saab nii kokku hoida ehituskuludelt. Paksud müürid aitavad hoida ka ühtlast kliimat.

Nagu on ühes käsitluses toonitanud kunstiajaloolane Enriko Talvistu, vajab moodne kunst eksponeerimiseks kõrgeid ruume ja kiriku kesklöövis on kõrgust selleks küllaldaselt.

Lahenduse saab ka parkimismaja küsimus: parkimismaja saab ehitada Toome tenniseväljakute asemele nii, et ei pea langetama ühtki puud. Linnaametnike hinnangul ei ole mõeldav, et nii suur avalik hoone kerkib ilma parkimismajata.

Mõeldud on ka sellele, kus edaspidi tennist mängida saab: parkimismaja katusele rajatavas pargis. Ühtlasi võimaldab see muuseumi peasissekäigu ette rajada hoone tähtsusele vastava avara paraadväljaku, mille servas asuvates kohvikutes saab õhtupäikeses näitusemuljeid arutada.

Sõnad saavad otsa

«Südalinna kultuurikeskusest rääkides ja kirjutades olen esimest korda olnud olukorras, kus sära silmis, tunne südames ja ideed pulbitsemas ning olen jäänud hätta sõnade seadmisega,» ütles Tartu linnaarhitekt Tõnis Arjus. «Mitte sellepärast, et pole midagi öelda, vaid sellepärast, et polegi piisavalt väljendusrikkaid lauseid, kuidas seda ideed sõnadesse seada. Kuid see ongi selle visiooni voorus, mis on kasvanud kõige paremas koostöös ja dialoogis üle aastate ja ametiaegade.»