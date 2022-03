REEDENE RÕÕM ⟩ Külliki Saldre peegeldab Loviisas iseennast

Ma olen mõelnud, et Loviisa kannab eelkõige selliseid väärtusi nagu südametunnistus ja vastutus, ta on traditsioonide hoidja. Suur Niskamäe talu tähendab talle midagi enamat kui lihtsalt omandust, väiksemas mõttes on see kodu, aga laiemas mõttes terve maailm.