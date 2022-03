Uue Teatri uue lavastuse autorid mõtlesid hirmule ja selle üle naermisele

Teatrist tulnud teate kohaselt tegeleb lavastus nähtamatute piiridega ühiskonnas ja inimestes. Ühiskond on vabam ja liberaalsema mõtteviisiga kui kunagi varem, ometi on asju, mida tohib või ei tohi teha, öelda, mõelda või tunda. On asju, mis on nii tõsised, et nende üle pole paslik naerda. Aga on ka asju, mille üle ei tohi naermata jätta, mis kasvavad naermata jätmise korral suureks, tõsiseks ja ähvardavaks.