Vanemuine tutvustas esietenduse eel Richard Wagnerit ning tema «Tristanit ja Isoldet»

Esietendus on 3. aprillil, algus on kell 16, vaatusi on kolm. Vaatajad kuulevad ja näevad keskaegsetest legendidest pärit armastuslugu, mille keskmes on Iiri printsess Isolde ja kangelaslik rüütel Tristan. Nad tunnevad teineteise vastu väga tugevat külgetõmmet.