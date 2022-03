Eesti Üliõpilaste Selts loeb täna raeplatsil «Kalevipoega»

Esimesed seltsivennad saabusid raeplatsile juba kella kuue paiku hommikul, et lava valmis seada. Nende hulgas oli ka aastapäeva ürituste peakorraldaja, seltsi liige Kari Kalk, kelle sõnul olid nad hommikul tööle-kooli-koju sagijatele huvitav vaatepilt.

«Kui me siin hommikul tugitoolide ja vaipadega mässasime, pidi üks tänavakoristusauto äärepealt vastu posti sõitma suurest uudishimust,» rääkis Kalk.

Üritus algas kell 9 ja kestab 12–14 tundi ehk lõpetatakse üsna vastu ööd. Kokku on end üles andnud ligi 50 seltsivenda, kes loevad eepost 15-minutiste vahetustega. Ühislugemine käib lisaks Tartule ka Tallinnas.

Rahvuseeposel on seltsi jaoks aga eriline tähendus — just «Kalevipoja» lugemisest sai 1870. aasta 26. märtsil alguse seltsi tegevus. Tollal kogunesid viis üliõpilast ja kolm vilistlast, et Kreutzwaldi teost koos lugeda.