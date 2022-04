Kirjandusdebütanti üllatas tema raamatu ootamatu esitlus

Tartlane Tarmu Kurm on viimastel kuudel avaldanud Tartu Postimehe arvamusküljel kümmekond artiklit. Sulge on ta teritanud ka selleks, et vormistada publitsistika kõrvale kirjanduslikku teksti. Oma esimese jutustuse «Kahe matuse vahel» lootis ta trükikojast saada aprillis, tema abikaasa Kristina aga ajas autori teadmata asja nõnda, et tiraaž saabus Tartusse üllatusena mehe 45. sünnipäevaks peole, milleks oli üüritud kirjandusmaja saal. «On ikka hästi saladust hoitud!» ütles autor saali kogunenud sünnipäevalistele.