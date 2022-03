Politseinikud võtsid Ukrainast saabunud noored vastu tordi ja lauluga

Lõuna prefektuur vahendas Facebookis, et täna öösel saabus Ukrainast buss, kus jõudsid teiste seas jõudsid Tartusse ka 12-aastane tüdruk ja 13-aastane poiss, kel mõlemal oli juhtumisi just sünnipäev. Pikal teekonnal polnud aga hetke, et sünnipäevale mõelda või veel vähem seda tähistada. Seega võtsid politseinikud Gunnar ja Siim sünnipäevalapsed vastu laulu ja tordiga.