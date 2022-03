Eakate kõnniringe hakkab juhendama personaaltreener

Tartu abilinnapea Mihkel Leesi sõnas, et eakate kõnniringid on saanud väga populaarseks. «Sel korral võib oodata põnevat lisandväärtust meie kõnniringidele personaaltreenerilt, kes teeb eakatega läbi turgutavaid ja kasulikke harjutusi,» ütles Lees.

Kõnniringid on osalejatele tasuta. Rajad on 3-4 kilomeetrit pikad ja kõnnitempo on pigem aeglasem. Kõndima tulles palutakse riietuda vastavalt ilmale. Kõndijaid saadab rajasaatja. Kõnniringidele võivad tulla ka nooremad inimesed, kes tunnevad puudust suhtlemisest ning soovivad lõimuda eakatega. Arvestama peab vaid sellega, et kõndimise tempo valitakse eakate järgi.