RKAS plaanib tühjade hoonete müüki

RKASi kommunikatsioonijuht Annely Jõgeva selgitas, et J. Liivi tänava majade müügiks on tarvis teha kogu kvartalile uus detailplaneering. Protsess käis juba eelmisel aastal. Praeguseks on Tartu linnavalitsus detailplaneeringu lähteülesande kinnitanud ja planeering on koostamisel.