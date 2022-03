Keelebarjäär ja rahanappus raskendavad koduotsingut

Tartu Postimees kirjutas 18. märtsil pagulaste elukohaotsingute võimalikest mõjudest linna üüriturule ning nüüd paar nädalat hiljem on need mõjud nähtavaks muutunud. Domus Kinnisvara Tartu regiooni juhi Kaisa Hiire sõnul on märgata nõudluse suurenemist, kuid hindade kasvu see veel kaasa toonud pole.