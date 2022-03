Andres Jaeger: eesti-ukraina ühiskoolist

Tegelikult on selline lõhe ju niikuinii juba pikki aastaid olemas olnud ja see peaks uutes oludes kestma veel mõnda aega. Praegusel ajahetkel võime hoopis õnnelikud olla, et meil seda «ühtset Eesti kooli» ehk tegelikult eesti-vene segakooli ei ole ja me ei saa traumeerida ukraina lapsi Putini-meelsete vene õpilaste olemasoluga meie koolides.

Olen kindlalt seda meelt, et Ukraina lapsed peaksid Eestis minema just eesti kooli. On selge, et meelsusepõhist lõhet eestlaste ja ukrainlaste vahel ei ole. Seda näitab mõlema rahva arusaamine Putini sõjast Ukrainas. Hea on siin see, et eesti-ukraina ühiskoolis leiaksid rakendust ka pagulastena siia saabunud Ukraina õpetajad.